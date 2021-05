Arma di Taggia: diploma in enogastronomia, ultimo Open Day dell'Alberghiero sui corsi serali

Con lo slogan 'Se puoi sognarlo puoi farlo' ultimo giorno per gli Open Day con l'Istituto Alberghiero sul lungomare Arma di Taggia. Un'opportunità per conoscere il corso serale del prestigioso istituto che permette di ottenere un diploma in enogastronomia.



I professori sono a disposizione ancora oggi, sabato 15 maggio, dalle 10 alle 17. Si tratta di una iniziativa nel rispetto delle misure anti Covid, quindi chiunque volesse conoscere i corsi serali dell'Alberghiero dovrà prendere appuntamento anche in giornata, telefonando ai numeri 0184 46 10 82 o 331 40 91 835.