Volley: la NLP Sanremo verso le Final Four Fipav con l'ultima vittoria della Amg Impresa Edile

La Nlp Sanremo under 17 maschile strappa il pass per la Final Four Fipav. Ottima prestazione della Amg Impresa Edile, che ieri sera nei quarti hanno affrontato i pari età dell’Albisola Pallavolo Bianca, imponendosi per 3/0 con una partita giocata con grande attenzione dall’inizio alla fine.





Nel primo set grazie ad una buona ricezione il palleggio El Jaudouli (classe 2005) smista bene il gioco permettendo alle bande Balbis (05) e Migliore (05) di chiudere 25/15. Bene anche nel secondo che grazie ai servizi di De Panis(04) e Serra(04) finisce 25/16. Terzo a senso unico : ottime difese del libero Bortesi(05) e decisivi i contrattacchi dell’opposto Malfatto(04). L’incontro si chiude 25/11 su un bell’attacco di Mauro(05).





Questa la formazione: Balbis Alessio (K), Bortesi Federico (L 1), De Panis Nicolò,

El Jaidouli Hicham, Ghiretti Gabriele, Malfatto Gian Battista, Mauro Carlos, Migliore Filippo, Paolino Matteo, Lorenzo Graglia (L2), Halili Leonardo, Faraldi Filippo, Serra Tommaso.



Così commenta il coach Michele Minaglia: "Sono soddisfatto. Abbiamo disputato una gara quasi senza sbavature. I ragazzi si stanno impegnando molto durante gli allenamenti ed i risultati si vedono. Raggiungere la final four territoriale è per noi un grande risultato. Forse ad inizio stagione sembrava molto difficile, visto un organico composto principalmente da 2005 quindi sotto età, ma alla fine ci siamo riusciti. Sappiamo che adesso sarà una missione impossibile perché incontreremo le squadre più blasonate del territorio nel settore giovanile ma sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo". Appuntamento al Palaberruti di Finale Ligure domenica 23 maggio.