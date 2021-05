Rari Imperia: giovanili in vasca nel weekend, Impegnate due formazioni di pallanuoto e gli esordienti di nuoto

Weekend impegnativo in vista per le giovanili di pallanuoto della Rari Nantes Imperia. Domenica scenderanno in vasca sia le Under 20 di Merci Stiber che gli Under 18 allenati da Stefano Fratoni. La formula è quella di un concentramento giornaliero che opporrà varie squadre ed ogni formazione disputerà due partite.

Per le giallorosse della Under 20 si tratta dell'esordio stagionale. Attese alla piscina 'Vassallo' di Bogliasco, affronteranno le pari età della Locatelli (ore 12) e rientreranno in acqua (alle 15) contro Rapallo. Ecco le convocate: Martina Giai (portiere), Sofien Mirabella, Elisabetta Sattin, Elisa Martini, Anna Amoretti, Margherita Amoretti, Angelica Amoretti, Giorgia Ferraris, Giorgia, Cappello, Alessia Iazzetta, Gaia Cerrina, Francesca Platania, Asia Abate.

Domenica torneranno in vasca anche gli Under 18, al secondo concentramento dopo quello disputato alla 'Cascione' un paio di settimane fa. Sarà la piscina di Lago Figoi ad ospitare l'appuntamento e la Rari si presenterà con una formazione molto giovane, grazie ai tanti innesti provenienti dalla Under16 allenata da Enrico Gerbò. Giallorossi impegnati alle 11:30 (contro Andrea Doria) ed alle 14:30 (contro Crocera Stadium). Ecco i convocati: Parolini, Casella, Porro, Sciocchetti, Rombo, Murialdo, De Masi, Paganoni, Di Lionardo, Bracco, Grosso, Cipriani, Lucia.

Nel pomeriggio di domani, alle 'Piscine di Albenga' saranno inoltre impegnati gli Esordienti A e B per la 6a Prova del Ponente Ligure di Nuoto. Ad allenare i giallorossi, saranno Davide Dreossi e Giulio Ieriti.