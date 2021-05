Cervo, giovane pestato dal 'branco' per un complimento di troppo a una ragazza: ai domiciliari un 22enne italo-albanese

Da quanto trapela pare che la vittima abbia rivolto, qualche giorno prima del pestaggio, degli apprezzamenti ad un'amica di D.K.; apprezzamenti per nulla graditi e che tra i tavoli della movida di Oneglia , a Imperia, aveva già visto scoppiare una lite in piazza. Un diverbio acceso a cui è seguito un incont ro organizzato per un chiarimento, ma che in realtà si è rivelato essere una trappola.

Ad attendere il giovane in un parcheggio, in quella sera di inverno, erano in tanti e soprattutto erano determinati a "vendicarsi" per l’affronto subito. Avendo il volto travisato non è stato possibile identificarli neanche successivamente perché l’indagato, ad oggi, non ha collaborato.

Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso e quindi non terminano qua. Gli accertamenti infatti, continuano per dare un volto e un nome agli autori dell’aggressione. Il 22enne ieri è comparso dinnanzi al gip, presso il Tribunale di Imperia, per l'interrogatorio di garanzia all'esito del quale è stata accolta l’istanza della difesa concedendo gli arresti domiciliari.