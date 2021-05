Visita a sorpresa di Diego Fuser alla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy

Visita a sorpresa alla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy. Martedì ha infatti varcato i cancelli del campo Raoul Zaccari l'ex calciatore Diego Fuser.

L'ex centrocampista, giunto nella struttura, prima ha incontrato mister e membri dello staff della polisportiva e poi ha visitato la struttura e presenziato agli allenamenti di varie leve della società, con le quali in seguito ha posato per una foto ricordo. I giovani atleti sono stati contenti ed emozionati per l’inaspettato incontro.

Diego Fuser, leva 1968, durante la sua carriera calcistica ha militato in grandi società, come il Torino, il Milan, la Lazio, il Parma e la Roma, vincendo diversi trofei: scudetti, Coppa Campioni, Super Coppa Europea, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia, Super Coppa Italiana, Coppa UEFA. Inoltre ha avuto l'onore di vestire la maglia della Nazionale per ben 25 volte.