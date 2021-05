Verso Ineja 2021, il Comitato San Giovanni propone dal 18 maggio una mostra di quadri raffiguranti Oneglia

Dal 18 maggio al 2 giugno presso la Civica Galleria d'arte Il Rondò, nella centralissima piazza Dante ad Imperia Oneglia, sarà allestita la mostra “Aspettando san Giovanni …. Oneglia nei quadri dei suoi pittori”. Un’esposizione di circa 30 quadri che ripropongono alcuni scorci della città. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso le domeniche del 23 e 30, dalle ore 16 alle ore 19, nel rispetto del protocollo sanitario vigente.

La mostra è organizzata dal Comitato San Giovanni, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e della Biblioteca “Lagorio”. “Supportati e sostenuti dalla disponibilità e condivisione di un programma che ponga all'attenzione di tutta la nostra gente, nel rispetto ed attenzione che dobbiamo continuare a riservare ai corretti comportamenti interpersonali legati al contenimento del diffondersi del Covid-19, la necessità e la voglia di offrire nuovi momenti di svago, serenità e divertimento, da troppo tempo penalizzati ed oscurati, Ineja 2021 inizia il suo percorso di avvicinamento alla Festa di san Giovanni edizione 40+1. - sottolineano dal Comitato - Una manifestazione storica per il territorio del ponente ligure, che si ripropone nella sede di banchina Aicardi-molo corto di Oneglia e calata GB Cuneo in un format ridimensionato rispetto alle edizioni passate, ugualmente capace di “ fare aggregazione sociale “ di ogni tipo di età e ceto sociale”.

Il progetto Aspettando san Giovanni propone in anteprima una mostra espositiva collettiva “Oneglia nei quadri dei suoi pittori” che negli anni 90 e 2000 hanno ottenuto riconoscimenti in occasione dei diversi concorsi estemporanei di pittura che venivano programmati in occasione delle giornate iniziali della festa. “Un piacevole ritorno al passato e ricordo di amici che oggi non ci sono più, ma anche uno sguardo ai nostri giorni: la mostra già di per sé qualificata per la presenza di illustri pittori del nostro territorio, sarà impreziosita dalla esposizione di una recente opera del maestro Mario Borella del 2018 e da un colorito collage di immagini e scorci della città legati alla passata edizione del Concorso di letteratura in ricordo dello storico Lucetto Ramella - sottolineano dal Comitato - La grafica della locandina che promuove ed accompagna l'evento è opera di Michele Cozzi di Tecnolab Studio”.

Dice Marco Podestà, presidente del Comitato san Giovanni: “Con questa iniziativa il Comitato vuole confermare la sua vocazione ed attenzione alla vita sociale della comunità, con un invito a tutti gli appassionati della pittura e semplici curiosi di programmare una breve visita alla mostra, che auspichiamo possa trasmettere sentimenti di appartenenza ad una comunità che guarda al futuro con un nuovo slancio di idee e buoni propositi …. saremo bel lieti di accogliervi e ripercorrere insieme angoli della città e ricordare personaggi della nostra quotidianità”.