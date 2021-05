Vallecrosia: i 'murales' degli alunni della 'A. Doria' hanno dato allegria a tutta via Colombo (Foto)

La fantasia dei bambini nei ‘Murales’ di Vallecrosia, un progetto nato da una proposta del Consigliere Lucia Franceschelli, condiviso e sostenuto da tutta l’Amministrazione Biasi. Si tratta di 120 metri che faranno da collegamento fra la scuola primaria ‘Andrea Doria’ e il mare. In seguito a quello già dipinto nel sottopasso della stazione della stessa via, questo nuovo lavoro artistico avrà degli autori d’eccezione: gli allievi della scuola.

Di fondamentale importanza la partecipazione dell’associazione culturale ‘Popoli in Arte’ di Sanremo, con i suoi componenti in veste di ‘Educatori Popolari’. La lodevole iniziativa è nata lo scorso anno, all’Istituto Comprensivo ‘A. Doria’ e vede coinvolta l’intera Scuola Primaria, dalle classi prime alla quinte. Temporaneamente sospeso a causa del Covid 19, il progetto è stato ripreso in questi primi mesi del 2021, e ha avuto come protagonista la fantasia dei bambini di Vallecrosia.

In questo periodo essi sono stati coinvolti, ognuno per la propria classe, con un fine comune: disegnare liberamente in modo che la loro creatività li portasse a raffigurare personaggi fantastici, uomini volanti, mostri, protagonisti di fumetti. Finita questa prima fase, le piccole opere sono state consegnate ad artisti professionisti, i quali, prima a matita, e poi mediante vernice nera, hanno trasferito il prodotto sul muro, tracciandone i contorni.

A questo punto è iniziato il lavoro dei ‘piccoli artisti’ che, muniti di mascherine e osservando le strette regole anti Covid, hanno iniziato a colorare gli spazi all’interno dei bordi, dando così vita ad un vero e proprio Murales, che si snoda lungo tutta Via Colombo. L’ultimo ritocco è toccato ai professionisti, al fine di rivalorizzarne i bordi e applicare una speciale vernice contro le intemperie. Hanno partecipato alla realizzazione gli artisti Lucia Franceschelli (Architetto), e dal Piemonte, Gallo Galliano e Angelo Cardamone.

Un terzo murale sarà dipinto nel quartiere Garibbe, il sindaco Armando Biasi si dice orgoglioso di questa iniziativa: “È la continuità di una visione della nostra amministrazione, colorare alcune zone della città. Avevamo già iniziato col sottopasso della stazione di via Colombo e ci sembrava corretto proseguire su questa idea dei murales. In questa circostanza l’obiettivo era quello di coinvolgere in un progetto educativo le scuole. Gli allievi delle della scuola primaria ‘A. Doria’ di Vallecrosia stanno dipingendo, col supporto di artisti, 120 metri lineari di muretto, come collegamento naturale tra la scuola e il mare in funzione dell’estate. Siamo orgogliosi dell’iniziativa - conclude Biasi - proseguiremo con un terzo murale nel quartiere Garibbe. Street art locale come segno di bellezza estetica oltre a quelle che possono essere le classiche opere pubbliche”.

L’augurio ai ragazzi, protagonisti dell’esperienza di partecipazione popolare, è espresso nel pensiero dell’assessore Antonino Fazzari: “Lasciamo che i colori dei bambini accendano le speranze e il sorriso”.

(Le foto sono di Eugenio Conte)