Serie di appuntamenti nel prossimo weekend per gli appassionati escursionisti con Ponente Experience

Nel prossimo molte occasioni per camminare e scoprire il territorio del ponente ligure con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience.

Sabato 15 Maggio – Ceriale – Monte Croce

Percorreremo insieme un trattore sentiero Liguria per salire in vetta al Monte Croce passando per il monte Piccaro partendo da Ceriale. Il panorama a 500 metri a ridosso del mare sarà fantastico e la vista spazierà su tutto l’arco ligure.

Sabato 15 maggio – il sentiero rosso napoleonico – Parco Naturale del Beigua

Tra meraviglie geologiche e battaglie napoleoniche scopriremo il più vasto parco della Liguria.

Domenica 16 Maggio – Sospesi tra Alpi e mare a Rocchetta Nervina

Un anello che attraversa i carrugi di Roccheta Nervina e prosegue tra i ponti e le campagne lungo il corso del Rio Barbaira per salire in quota a farci apprezzare le non lontane Alpi Liguri e il mare in una cornice davvero indimenticabile.

Domenica 16 Maggio – Anello dei forti di Nava

vi accompagneremo a scoprire la storia del Col di Nava e dei suoi forti in un itinerario che attraverso il bosco ci condurrà nella parte orientale del colle e ci regalerà magnifici scorci panoramici sulla Valle Arroscia.

Domenica 16 maggio 2021 – l’Alpe di BaudoUna escursione tra 3 valli alla scoperta di singolari costruzioni sospese tra storia e leggenda.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito www.ponenteexperience.it. Per partecipare alle escursioni è necessaria iscrizione entro la sera del giorno precedente. La quota di partecipazione è 10€.