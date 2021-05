Imperia: rubava farmaci dalla farmacia in cui lavorava per venderli 'sottobanco', denunciato dalla Finanza

Gli agenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno concluso un’attività investigativa nei confronti del dipendente di una farmacia del capoluogo il quale, all’insaputa di proprietari e colleghi, aveva nel corso degli anni sottratto sistematicamente farmaci, che fanno parte delle tabelle dei medicinali a base di ‘morfina, sostanze analgesiche oppiacee, cannabis, barbiturici e benzodiazepine’.

Il tipo di medicinali rubati sono sottoposti a rigido controllo e prescrizione medica, mentre il dipendenti li commercializzava ‘sottobanco’. In particolare, nel corso di un quinquennio, si era appropriato di farmaci che poi successivamente cedeva a parenti, amici e conoscenti, con un forte sconto rispetto al prezzo ufficiale, intascando direttamente i proventi. Tra l’eterogenea clientela dell’indagato si annoveravano studenti universitari, ristoratori, pensionati, disoccupati e lavoratori dipendenti dagli impieghi più disparati.

Gli agenti della Compagnia di Imperia hanno accertato che, tra i medicinali sottratti dal magazziniere per la vendita illecita vi erano anche numerose confezioni di un costoso farmaco, impiegato per la terapia della narcolessia, che aumenta la capacità di rimanere svegli e concentrati a lungo e che è purtroppo spesso assunto, in modo improprio e senza alcuna giustificazione terapeutica, per gli effetti euforizzanti, con il rischio di gravi conseguenze per la salute e dello sviluppo di una pericolosa dipendenza.

Il traffico, ben avviato e remunerativo, consentiva al magazziniere di avere un tenore di vita ben più alto rispetto a quello che gli avrebbe permesso il suo stipendio, potendosi permettere numerosi viaggi e cene in lussuosi ristoranti, il tutto pagato in contanti. E’ stato denunciato per abusivo esercizio della professione di farmacista, furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Gip di Imperia, condividendo la ricostruzione dei fatti operata dalla Guardia di Finanza, ha inoltre disposto il sequestro della somma di circa 75.000 euro, in quanto provento del traffico illecito, eseguito negli scorsi giorni. L’operazione testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, anche sotto le forme più subdole caratterizzate dall’uso improprio di farmaci a base di sostanze psicotrope, soggetti a prescrizione medica e utilizzabili solo per la cura di gravi patologie.