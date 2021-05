Due nuovi positivi al Covid nelle scuole del distretto sanitario sanremese

Ci sono due nuovi positivi al Covid nelle scuole della provincia di Imperia. E' il dato delle ultime 24 ore diffuso da ASL 1 Imperiese. Si tratta di due studenti nel distretto sanitario sanremese, uno di una scuola secondaria di secondo grado, l'altro è un bimbo di una scuola dell'infanzia.



"Come previsto dall’apposito protocollo, tramite il Dipartimento di Prevenzione, è stata attivata l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate" - sottolineano da ASL 1.