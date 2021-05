Coronavirus: tasso di positività ancora al minimo storico (2,92%), in provincia ricoverati ancora in netto calo

Scende per la prima volta sotto il 3% il tasso di positività al Covid nella nostra regione, con i numeri ancora una volta in calo sia in Liguria che nella nostra provincia.

Sono 115 i nuovi positivi al Covid-19 oggi, a fronte di 3.931 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.920 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 34,18 pari al 2,92%.

In provincia sono 20 i nuovi positivi mentre nel savonese sono 21. A Genova se ne sono registrati 55 e a Spezia 19. Sono 8 i morti segnalati anche oggi, dei quali quattro negli ultimi tre giorni e nessuno della nostra provincia. Calano anche oggi i ricoverati, sia in provincia che in tutta la regione.

Tamponi processati con test molecolare: 1.235.659 (+3.931)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 285.464 (+2.920)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 101.467 (+115)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.218 (-87)

Casi per provincia di residenza

Imperia 518 (-22)

Savona 672 (-34)

Genova 2.227 (-28)

La Spezia 588 (+6)

Residenti fuori regione o estero 79 (-)

Altro o in fase di verifica 134 (-29)

Totale 4.218 (-87)

Ospedalizzati: 373 (-26); 47 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 58 (-5); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 58 (-3); 6 (-) in terapia intensiva

San Martino - 67 (-1); 18 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 46 (-4); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2

Asl 3 - 78 (-12); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 20 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 44 (-1); 7 (-2) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.874 (-151)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 92.982 (+194)

Deceduti: 4.267 (+8);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 757 (-227)

Asl 2 - 611 (-190)

Asl 3 - 1.338 (+13)

Asl 4 - 233 (-52)

Asl 5 - 678 (+42)

Totale 3.617 (-414)