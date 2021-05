Bordighera: intervento al S.Charles per Ramoino, dal consigliere un elogio al personale dell'Ospedale

Giovanni Ramoino, consigliere comunale a Bordighera, nel Gruppo Misto, ha voluto ringraziare il personale sanitario dell'Ospedale della città, elogiando la professionalità dimostrata nei suoi confronti.



"Desidero ringraziare l’equipe medica ortopedica dell’Ospedale S.Charles di Bordighera per la gentilezza, professionalità e umanità dimostrata in occasione della piccola operazione alla mia mano, effettuata la scorsa settimana nel nostro ospedale. Ho potuto apprezzare la professionalità di tutto lo staff, dai medici agli infermieri e desidero ringraziarLi, non solo per ciò che fanno, ma per come lo fanno; mettere il cuore in questo lavoro è qualcosa che va ben oltre l’indiscutibile competenza, non è scontato, e proprio di questo che innanzitutto Vi ringrazio. Questo è ciò che fa differenza" - racconta Ramoino.



"Nonostante la criticità del momento dovuto all’emergenza e una struttura riadattata in breve tempo, ho trovato una squadra di medici, infermieri, Oss veramente eccezionale, sempre disponibile, educata e capace: affidarsi con fiducia a chi si deve occupare della nostra salute rende tutto meno doloroso, meno preoccupante, più leggero e sopportabile. - prosegue - Siamo più abituati a lamentare ciò che non va piuttosto che a evidenziare quando le cose funzionano, quando i frutti si vedono e quando ci si adopera per arrivare ad un risultato comune".



"Il nostro piccolo Ospedale ha dimostrato ancora una volta l’utilità per il nostro territorio ed io sono particolarmente lieto, e finanche orgoglioso, di questo esempio di buona sanità ed ottima medicina. - conclude Ramoino - Continuate così, sempre con tanto amore, professionalità serietà e solerzia, anche tra le difficoltà che a volte le istituzioni vi pongono. Questa è la buona sanità che dobbiamo valorizzare. Grazie infinite".