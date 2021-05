Santo Stefano al Mare: le tre spiagge libere affidate in house ad Amaie Energia

Per l'estate 2021, le tre spiagge libere attrezzate di Santo Stefano al Mare saranno gestite da Amaie Energia. E' quanto deciso dalla amministrazione del sindaco Marcello Pallini a fine aprile.

La gestione sarà solo per quest'anno e in via sperimentale, così come già visto nella vicina Arma di Taggia. Saranno interessate da questo provvedimento le spiagge di Santa Caterina; loc. Case Bianche; loc. Ex. Stazione Ferroviaria.



L'affidamento in house delle spiagge rientra tra i servizi accessori e complementari che i comuni che hanno una partecipazione societaria dovrebbero trovare ad Amaie Energia e con cui coprire anche le spese legate alla manutenzione del tratto di pista ciclopedonale. Inoltre grazie a questo passaggio il comune non dovrà versare i canoni demaniali delle tre spiagge, a carico dell’affidatario così come non dovrà sostenere le spese per predisporre una gestione in sicurezza nel rispetto delle misure anti Covid già viste l'estate scorsa.