Volley: tutti i risultati delle squadre della scuole di pallavolo Mazzucchelli nell'ultimo fine settimana

Sono scese in campo nell’ultimo fine settimana le formazioni della scuola di pallavolo Mazzucchelli.

Sabato, alla palestra Maggi di Imperia, si è giocata la partita tra il Caramagna Volley e l’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli, valevole per il campionato Under 16 femminile del Csi. Le ragazze matuziane ne sono uscite con un’importante vittoria, imponendosi per 3-1 sulle avversarie (15/25, 16/25, 25/18, 16/25).

Domenica, a Villa Citera a Sanremo, il Conad City Green Mazzu ha affrontato il San Giovanni Ospedaletti, partita valevole per il campionato Under 16 femminile del Csi. Il match è terminato con una sconfitta per le ragazzine green, 3-0 con i seguenti parziali: 14/25, 16/25, 17/25. A fine incontro, il mister della formazione matuziana si è espresso in maniera positiva sulla prestazione delle sue ragazze sottolineando come rispetto alle partite precedenti e nonostante la completezza della squadra avversaria, che ha meritato la vittoria, le sue atlete abbiano incominciato a cambiare atteggiamento provando anche per brevi tratti della partita a rimanere in gioco e incominciando a far vedere anche delle buone azioni nonostante la loro poca esperienza.

Sempre domenica, alla palestra Ruffini di Taggia, le ragazze delle Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli, in terza divisione femminile, hanno dovuto scontrarsi con le padroni di casa del Volley Team Arma Taggia, della seconda divisione. Il match, che ha visto uscire vincente la formazione matuziana, è terminato 3-0 (9/25, 17/25, 22/25).

Infine lunedì a Villa Citera a Sanremo, sconfitta per le Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ad opera dell’Albenga Volley, nel match valevole per il campionato Under 15 femminile Fipav. Le padrone hanno perso 3-0 (10/25, 22/25, 20/25).