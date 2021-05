Nuoto: cinque atleti della Rari Imperia nelle graduatorie nazionali dei campionati italiani di categoria

Sono ben cinque gli atleti della Rari Nantes Imperia entrati nelle graduatorie nazionali 2020/21 dei campionati italiani di categoria, in vasca corta.

Dopo le finali regionali di Genova, gli atleti allenati da Davide Dreossi entrano nella classifica in ben 13 discipline, suddivisi per anno. Eleonora Mela in 23a posizione nazionale negli 800 stile libero (Crono: 9'13), Lorenzo Giordano in 8a posizione nei 100 Rana (1'04.1) e 11a posizione nei 200 Rana (2'20.9), Elisa Cifelli in 16a posizione nei 100 Rana (1'11.9) e in 23a nei 50 Rana (33.5), Martina Acquarone in 24a nei 200 Rana (2'40).

Infine Giulia Viacava: nel dorso occupa la 21a posizione nei 50 metri (30'.0), 11a nei 100 metri (1'03.4) e 15a posizione nei 200 (2'18.6). Nel misto è 13a sui 200 (2'21.8) e 22a sui 400 (5'02) e nello stile libero è 22a sui 50 (26.7) e 15a nei 100 (57.8).