Coronavirus: tasso di positività regionale stabile (3,62%) ma calano positivi e ricoverati in provincia

Numeri stazionari oggi, sia in Liguria che nella nostra provincia ma sempre fortunatamente bassi rispetto alle settimane scorsi, in tema Covid.

Sono infatti 143 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 3.947 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.726 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 27,6 pari al 3,62%.

Nella nostra provincia sono stati 20 i nuovi positivi, mentre a Savona 23, a Genova 62 ed a Spezia 38. Sono 7 i morti segnalati anche oggi, dei quali quattro negli ultimi tre giorni e nessuno della nostra provincia. Calano anche oggi i ricoverati, sia in provincia che in tutta la regione.

Tamponi processati con test molecolare: 1.231.728 (+3.947)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 282.544 (+2.726)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 101.352 (+143)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.305 (-145)

Casi per provincia di residenza

Imperia 530 (-30)

Savona 706 (-21)

Genova 2.255 (-86)

La Spezia 582 (+6)

Residenti fuori regione o estero 79 (-2)

Altro o in fase di verifica 153 (-12)

Totale 4.305 (-145)

Ospedalizzati: 399 (-22); 49 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 63 (-8); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 61 (-6); 6 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 68 (-3); 17 (-) in terapia intensiva

Galliera - 50 (-6); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2

Asl 3 - 90 (-); 7 (+3) in terapia intensiva

Asl 4 - 20 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 45 (+1); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.025 (-197)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 92.788 (+281)

Deceduti: 4.259 (+7);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 984 (+35)

Asl 2 - 801 (-198)

Asl 3 - 1.325 (-52)

Asl 4 - 285 (+26)

Asl 5 - 636 (-52)

Totale 4.031 (-241)