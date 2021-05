Sanità: al via a Genova la prova pratica del concorso per 274 posti a tempo indeterminato di OSS

«In bocca al lupo a tutti i candidati che stanno sostenendo la prova pratica del concorso Oss». Così Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità nel giorno della prova pratica del concorso per 274 posti a tempo indeterminato di Oss.

Sono stati tutti registrati presso l’RDS Stadium della Fiumara a Genova, i primi 1.300 candidati che sosterranno la prova pratica del concorso per 274 posti a tempo indeterminato per operatore socio sanitario. Intorno alle ore 11 è iniziata la prova pratica per i candidati in programma nella sessione mattutina.

«La figura dell’operatore sociosanitario è centrale nel nostro Sistema sanitario regionale e lo è stata anche nella lotta alla pandemia da Covid-19 per garantire la qualità dell’assistenza – prosegue Toti-. Sul fronte delle assunzioni, stiamo lavorando, tra l’altro, per prevedere un nuovo concorso regionale per infermieri che, dopo il concorsone realizzato nel 2017, dovrebbe essere bandito entro l'estate. In questo modo rafforziamo il nostro sistema sanitario con l'ingresso a tempo indeterminato di giovani motivati e preparati che saranno fondamentali anche per garantire la ripresa a regime di tutte le prestazioni, dopo la pandemia».

«Anche per la sessione del pomeriggio, prevista a partire dalle 14.30, si raccomanda ai candidati di rispettare l’orario della propria convocazione per consentire che la registrazione e la prova avvengano in massima sicurezza - sottolinea Daniele Zappavigna direttore del personale di Alisa. Si raccomanda, inoltre, di non arrivare in anticipo, di indossare correttamente la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale».

Sono 2.600 i candidati ammessi. La prova è organizzata in due sessioni, metà dei candidati sono stati convocati la mattina a e l’altra metà dalle 14.30. Coloro che supereranno la prova pratica, dovranno sostenere in seguito la prova orale sulle materie oggetto di concorso.