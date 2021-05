Pallavolo: l’Under 15 maschile della Nlp Sanremo conquista il secondo posto nel suo girone

L’Impresa Edile Amg della Nlp Sanremo, reduce da una sconfitta per 3-1 con il Primavera Imperia, è scesa in campo domenica nell’ultima giornata contro il Nova Volley Imperia con l’obbligo di dover conquistare i tre punti per ambire alla seconda posizione nel girone.

Partita combattuta e caratterizzata da lunghi scambi e belle difese da entrambe le compagini. Nel primo set i matuziani, dopo un punto a punto fino al 22 pari, chiudono ai vantaggi 27/25. Secondo set fotocopia del primo (26/24) nonostante gli efficaci attacchi di Faraldi ben servito dal palleggiatore Graglia. Il Nova reagisce nel terzo 25/20 e riapre la partita. Nel quarto la Amg aumenta il proprio ritmo e, grazie ai muri di Corsaro e Mazzoletti, chiude 25/15. Da sottolineare la buona prova di Halili in difesa e di Gozzi nel ruolo di schiacciatore.

La formazione: Christian Farisano (Cap.), Alessandro Mazzoletti, Thomas Gozzi, Filippo Faraldi, Leonardo Halili, Giovanni Paolo Corsaro, Lorenzo Graglia.

Commento dell' allenatore Michele Minaglia: “Soddisfatto per questo secondo posto. I ragazzi nel corso della stagione sono cresciuti molto migliorando nella tecnica e nel carattere. Ora ci attendo i quarti di finale dove incontreremo l’Albisola Volley. Direi un buon bilancio finora per le mie squadre perché anche con l’Under 17 siamo arrivati secondi nel girone”.