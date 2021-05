Atletica Leggera: ottimi risultati nell'ultimo fine settimana a Boissano per gli atleti sanremesi

Ricco di soddisfazioni l'ultimo weekend di gare sulla pista di atletica di Boissano per gli atleti della Atletica Sanremo. Le giornate all'insegna del bel tempo hanno regalato ottime prestazioni.

Sara Guerrucci ha corso i 100 mt. 13"66 mentre nei 400 mt. piani ha chiuso in 1'05"67. Sui 100 mt. piani maschili ottimo risultato per l'allievo Alessio Meloni che ha corso in 11"73. Folta di atleti sanremesi la gara dei 200 mt. maschili dove l'allievo Fabio Villani all'esordio sulla specialità ha terminato la gara in 23"78. Sulla stessa distanza da segnalare Martin Giudice in 24"50, Cristopher Meloni in 24"88, Alessio Meloni 25"13 e Michel Giudice in 25"53.

Ottimo quarto posto per Alessia Peduzzi all'esordi sul giavellotto con la misura di mt. 32,25. Da segnalare il terzo posto sulla 4x400 maschile composta da Cristopher Meloni, Michel Giudice, Alessio Meloni, Martin Giudice che hanno terminata la fatica con l'ottimo tempo di 3'41"37.