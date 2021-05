Ventimiglia: pestaggio di domenica scorsa, oggi riunione dei capigruppo. Scullino "Parlerò con il Prefetto"

E’ prevista per oggi la riunione dei capigruppo ed il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino vuole evitare commenti che portino esclusivamente a contrapposizioni politiche non utili alla città e annuncia azioni su due fronti.

Dal punto di vista politico il primo cittadino vuole avviare una consultazione con i gruppi e i partiti di maggioranza e minoranza: “E’ il momento di consultare tutti – ha detto - per comprendere qual è la strada maggiormente condivisa da tutti”. Sul piano istituzionale si rivolgerà al Prefetto, che ha sempre dimostrato disponibilità ad ascoltare e a cui competono le azioni esecutive in rappresentanza del Ministero dell'Interno, per avviare una nuova discussione all'interno del comitato per l'ordine e la sicurezza.

Il Sindaco è fortemente preoccupato per quanto accaduto in questo fine settimana ma che i cittadini di Ventimiglia subiscono da troppo tempo. “I gravi atti di violenza che sono stati perpetrati nel centro cittadino sono certamente da condannare ma - dichiara il Sindaco Scullino - non potrò fare altro che segnalare al Prefetto la forte esasperazione che ormai è diffusa fra i ventimigliesi che, malauguratamente, finisce per sfociare in inaccettabili atti di razzismo nonché in misure di auto-difesa personale”.

“Esprimo – termina il sindaco Scullino - la mia sempre più crescente preoccupazione, anche in vista dell’imminente stagione estiva, soprattutto alla luce dell’inarrestabile flusso migratorio e quindi porterò formalmente all'attenzione del Prefetto la mia formale istanza affinché venga valutato, al più presto, l’utilità di convocare il Comitato Tecnico per l'Ordine e la Sicurezza. Abbiamo bisogno che lo Stato intervenga con atti e azioni importanti, evidenti e diffusi, in modo che la popolazione di Ventimiglia sia tranquillizzata e che gli animi non si esasperino ulteriormente”.