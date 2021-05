Agricoltura post-Covid, la Coldiretti Imperia: "Occorre investire e ridurre la dipendenza dall'estero"

“La base di ogni progetto che dovrà essere messo in campo per traghettare fuori dalla crisi la nostra provincia – affermano il Presidente di Coldiretti Imperia Gianluca Boeri e il Direttore Provinciale Domenico Pautasso - dovrà sempre viaggiare sul binomio “ecosostenibilità – distintività” delle nostre produzioni: questi due concetti infatti sono il valore aggiunto della nostra agricoltura e del nostro territorio, che in futuro potranno permettere di fare la differenza sia sui mercati sia per quanto riguarda la scelta turistica. La nostra agricoltura è diversa, rispetta l’ambiente e porta con sé tradizioni millenarie che accrescono ancora di più la qualità delle nostre produzioni. Ma per far sì che le nostre imprese possano continuare a lavorare e produrre, è necessario investire in agricoltura, ridurre la dipendenza dall’estero per gli approvvigionamenti alimentari, fermare pratiche sleali che vanno a discapito di produttori e consumatori, garantendo inoltre la giusta rimuneratività alle imprese e la giusta qualità e tracciabilità del cibo ai cittadini".

"Il nostro documento – proseguono Boeri e Pautasso - guarda non solo il presente, ma è rivolto in particolare alle generazioni future e non interessa solo il comparto bensì lo sviluppo integrato del territorio. Infatti a nostro parere oltre ad avviare azioni concrete per il settore, occorre effettuare un forte investimento sulla ricerca e sperimentazione scientifica per risolvere anche l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico e difesa dal dissesto idrogeologico. Allo stesso modo è necessario incentivare le nuove generazioni che possono trovare nel mondo agricolo il proprio futuro e con le quali soprattutto il nostro entroterra, a rischio spopolamento, può tornare a rivivere. Infine riteniamo sia necessario incentivare accordi di filiera virtuosi e aumentare la tutela delle nostre produzioni d’eccellenza come, ad esempio l’oliva taggiasca, per la quale come Coldiretti chiediamo che le venga riconosciuto il marchio della DOP per evitare quel furto d’identità che troppo spesso accade. Ringraziamo per l’ascolto dimostrato da tutti gli assessori e consiglieri presenti, e come Coldiretti Imperia ci rendiamo assolutamente disponibili per portare avanti insieme progettualità che permettano realmente alla nostra provincia di ripartire”.