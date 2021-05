Pallamano: tripletta vittoriosa della San Camillo Imperia nel concentramento Under 13 a Tortona

Finalmente, dopo un anno di difficoltà per lo sport, è partito anche il campionato Under 13 maschile, con la prima fase che vede impegnate le cinque società dell’Area 2 Lombardia-Piemonte-Liguria: San Camillo Pallamano Imperia (Liguria), Derthona Handball (Piemonte), Handball Franciacorta (Lombardia), Vigevano (Lombardia), Virtus Carnago (Lombardia).

Si è disputato ieri a Tortona il primo concentramento che ha visto confrontarsi le varie società iscritte tranne il Virtus Carnago per il quale era giornata di riposo. I ragazzi della Pallamano Imperia hanno affrontato prima il Franciacorta vincendo per 23-16, poi il Derthona vincendo per 28-15 e in ultimo il Vigevano vincendo per 43-10.

“Siamo venuti a Tortona – spiega il coach Alberto Reichstein – consapevoli del lavoro fatto in questi mesi, ma con l’emozione di confrontarci con altri importanti team giovanili. Sono contento di come hanno giocato i ragazzi ed i risultati confermano loro la consapevolezza che l’impegno permette di crescere ed ottenere delle soddisfazioni sul campo. Voglio condividere”- prosegue Alberto Reichstein – “questo risultato con Daniel Daragon, tecnico del progetto Levant 06, che mi ci ha supportato nell’alzare ulteriormente il livello di abilità dei ragazzi”

La formazione: Emanuele Buletini, Edoardo Convalle, Francesco Convalle, Massimo Desideri, Ahmet Kakan, Matteo Mondo, Paolo Moscati, Sabrina Polimeno, Giulio Sasso, Thomas Vellku. Allenatore: Alberto Reichstein. Dirigenti: Patrizia Zanello, Saul Convalle.