Colletta alimentare con COOP Liguria: 2,4 tonnellate raccolte in provincia di Imperia

In provincia di Imperia sono state raccolte 2,4 tonnellate di prodotti per la raccolta solidale di alimenti promossa l’8 maggio da Coop Liguria. Un'iniziativa nata per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.



I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 32 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà. Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto 65 associazioni supportate dai volontari delle Sezioni Soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

Le donazioni raccolte nel supermercato di Sanremo, sono state destinate al Centro di ascolto della Caritas; quelle del supermercato di Imperia alla Croce Rossa, mentre quelle del supermercato di Ventimiglia alla Caritas Intemelia, alla Croce Rossa e alla Spes Auser. Coop Liguria commenta così gli esiti della raccolta alimentare: "... grazie a tutti coloro che hanno contribuito a sostenere le associazioni, che nell’ultimo anno hanno fatto sforzi enormi per supportare chi è stato travolto dall’emergenza economica legata alla crisi sanitaria. A queste donazioni si sommano quelle della raccolta permanente “Spesa sospesa”, attivata da Coop Liguria in tutti i punti vendita, che ha già permesso di raccogliere 51 tonnellate di prodotti, di cui 3 in provincia di Imperia".