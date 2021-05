Coronavirus: consueto calo del lunedì e solo 7 nuovi positivi in provincia, aumentano i ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo

I dati forniti nel pomeriggio da Regione Liguria mostrano un lievissimo aumento dei positivi in provincia di Imperia (+7) a fronte, però, di un numero decisamente inferiore di tamponi effettuati nel weekend.

Aumentano anche i ricoverati all’ospedale di Sanremo con tre nuovi pazienti per un totale di 74, nove dei quali sono in terapia intensiva. All’ospedale di Imperia, invece, si registra il decesso di un uomo di 49 anni.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.223.557 (+2.081)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 277.352 (+1.312)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 101.081 (+66)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.622 (-183)

Casi per provincia di residenza

Imperia 592 (+7)

Savona 768 (+12)

Genova 2.410 (+40)

La Spezia 603 (+7)

Residenti fuori regione o estero 82

Altro o in fase di verifica 167

Totale 4.622

Ospedalizzati: 439 (+3); 52 in terapia intensiva

Asl 1 74 (+3); 9 in terapia intensiva

Asl 2 73 (+5); 7 in terapia intensiva

San Martino 74 (-1); 18 in terapia intensiva

Galliera 58 (+1); 4 in terapia intensiva

Gaslini 2

Asl 3 Villa Scassi 90 (+2); 4 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 21 (-2); 1 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 47 (-5); 9 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.489 (-153)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 92.214 (+247)

Deceduti: 4.245 (+2); un uomo di 49 anni all’ospedale di Imperia

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 981

Asl 2 1.121

Asl 3 1.435

Asl 4 317

Asl 5 717

Totale 4.571

Dati vaccinazioni 10/05/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 772.800

Somministrati: 715.401

Percentuale: 93%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni