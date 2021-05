Sanremo: covid e teatro, rinviato a ottobre lo spettacolo di Giacobazzi all'Ariston

Lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi “Noi, mille volti e una bugia”, in programma al teatro Ariston di Sanremo, è stato posticipato a sabato 30 ottobre 2021. La decisione è stata presa dalla produzione a fronte del nuovo Decreto Legge che limita la capienza al chiuso a massimo 500 persone.



Lo show era in programma per sabato 22 maggio. Dal Teatro Ariston confermano che: "I biglietti venduti restano validi per la nuova data".