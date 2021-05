Muore a 49 anni colpito dal covid, lutto a Taggia per la scomparsa di Michele Sapia

Lutto a Taggia per la scomparsa di Michele Sapia, morto questa notte all'ospedale di Imperia per via di alcune complicazioni subentrate dopo aver contratto il covid.

Alla nostra redazione arriva il messaggio di cordoglio da parte dell'a ditta 'Manuela Musetti': “Esprimiamo la nostra vicinanza alla moglie Rina, ai genitori e al fratello Maurizio per la prematura scomparsa del caro Michele, mancato questa notte all'età di 49 anni. Ricordiamo con affetto il suo sorriso, la sua immensa generosità e bontà d'animo Incolmabile il vuoto che lascia in tutti noi. Ciao, Michele, buon viaggio”.

I funerali si terranno domani alle 15 al Santuario della Madonna miracolosa di Taggia.