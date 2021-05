Santo Stefano al Mare riceve ufficialmente la bandiera blu per l’ottavo anno consecutivo

Con comunicazione ufficiale della FEE questa mattina Santo Stefano al mare ha ottenuto anche per il 2021 la Bandiera Blu, rientrando per l’ottavo anno consecutivo nella classifica dei comuni con le acque più pulite e il maggior rispetto ambientale. Il prestigioso vessillo viene consegnato premiando le spiagge: ‘Baia Azzurra’ e ‘Il Vascello’. Come approdo è stata invece premiata Marina degli Aregai.

Grande soddisfazione da parte di tutta l’amministrazione comunale e ulteriore conferma dell’attenzione posta nella cura e nella preservazione del Paese.

“Un traguardo ma anche un punto di partenza per tante importanti azioni che porteremo avanti nel periodo estivo e non solo. Oggi tutto il paese riceve una conferma tramite un riconoscimento che ci spingerà ancor più ad avere cura del nostro mare. Un impegno che continua e premia il percorso green e di cultura ambientale intrapreso dalla nostra amministrazione” commenta il Consigliere all’ambiente e referente per la Bandiera Blu, Remo Ferretti.