Imperia ottiene la Bandiera Blu per il terzo anno consecutivo, il sindaco "Non dimentico da dove siamo partiti..."

"Per il terzo anno consecutivo la nostra città è inserita nell'elenco delle località costiere di prima fascia per qualità delle acque, servizi turistici offerti nelle spiagge e gestione ambientale".

Questo il commento del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, di fronte alla conferma ufficiale sull'assegnazione della bandiera blu. "La soddisfazione è grande, anche perché non dimentico da dove siamo partiti. Abbiamo preso una Città che aveva smesso di credere in se stessa, immobile a tal punto da non presentare neppure la propria candidatura alla Bandiera Blu".