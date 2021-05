Doppio riconoscimento per Bordighera: Bandiera Blu per le spiagge e per l'approdo turistico

Un doppio riconoscimento per Bordighera: alla Bandiera Blu – spiagge, riconfermata per la 27sima volta, si affianca per la prima volta la Bandiera Blu per l'approdo turistico. Una notizia importante, che premia il porto della città delle palme per il costante miglioramento della qualità ambientale, dei servizi e della sicurezza e per l’attuazione di una gestione sempre più sostenibile.

“È una grandissima soddisfazione - commenta l’assessore Marco Laganà -. Vediamo i frutti di tutto quanto abbiamo fatto per il nostro porto da inizio mandato anche, ma non solo, con l’obiettivo di questa assegnazione. Le due Bandiere Blu ricevute oggi non solo attestano il nostro impegno per la tutela dell’ambiente, ma confermano ulteriormente Bordighera tra le mete ideali per un turismo marino sostenibile; tendenza, quest’ultima, in continua crescita. Continueremo su questa strada, per migliorare ogni giorno di più. Il mio grazie a Simona Fanciulli, che ha seguito fin dalle prime battute l’iter di candidatura”.