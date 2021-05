Tiro con l'arco: gli arcieri san Bartolomeo al trofeo 'Rosa dei Venti' di Borghetto Santo spirito

Oggi a Borghetto Santo spirito si è svolta la prima edizione del Trofeo rosa dei venti, organizzato dagli arcieri Borghetto, in collaborazione con alcune società del ponente. Gara valevole per la qualificazione ai campionati italiani tiro alla targa, svolta nella stupenda Piazza Marinai d'Italia direttamente sul mare. Gli arcieri san Bartolomeo hanno partecipato all'evento con atleti e personale di supporto.

Nella divisione compound master terzo per Dario Cosentino e quarto per Vittorio Pasqualotto.

Tra gli archi nudi primo posto senior per Francesca Capalbo e secondo per Lucia Lenzi. Tra i master primo posto per Maurizio Gabrielli.

Bella giornata di sport che ha visto la partecipazione di atleti della nazionale italiana di tiro con l'arco.

Erano presenti anche il presidente federale Mario Scarzella e il consigliere federale Enrico Rebagliati, che hanno dato un bellissimo riconoscimento a Roberto Heger che ha ricoperto per 40 anni consecutivi il ruolo di presidente degli arcieri San Bartolomeo.