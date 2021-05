Tiro con l'arco: gli arcieri delll'Archery Club Ventimiglia al Trofeo 'Rosa dei Venti'

Al Trofeo 'Rosa dei Venti', gara organizzata oggi dagli Arcieri Borghetto Santo Spirito, 70 – 60 metri Olimpico e 50 Compound, l'Archery Club Ventimiglia era presente con solo 4 arcieri essendo oggi il giorno della Festa della Mamma. Ecco i risultati:

Arco Olimpico Master Femminile:

1° Antonella Merigone con un ottimo 524 punti

Arco Olimpico Juniores Maschile:

3° Mattia Lanteri

Arco Olimpico Senior Maschile:

6° Christian Fiandrino nella prima gara sui 70 metri

Arco Compound Master Maschile:

5° Alberto Occoni

Alla gara hanno partecipato 6 arcieri della Nazionale Italiana, era presente il Presidente della Fitarco Mario Scarzella e il Consigliere Federale Enrico Rebagliati. La gara è stata organizzata ottimamente. Gli Arcieri erano accompagnati dall'istruttrice Laura Lorenzi. “Quando l'atto di gareggiare si riduce all'ottenimento di un risultato, lo stress diventa così forte da portare spesso l'arciere all'abbandono dello sport: una grave perdita non per l'arciere, ma semplicemente per la persona”. Prossima gara Sabato 15 maggio 'Trofeo Pinocchio' organizzata dagli arcieri di San Bartolomeo al mare.