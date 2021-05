Calcio: sconfitta interna dell'Imperia, il Legnano passa 3-2 ma i nerazzurri sbagliano un rigore

IMPERIA 2-3 LEGNANO

MARCATORI: 5’, 39’ Gasparri (L), 14’ Malandrino (I), 25’ Beretta (L), 54’ rig. Giglio (I)

IMPERIA: Dani; Virga (88’ Di Salvatore), De Bode, Scannapieco (80’ Donaggio), Malandrino; Malltezi, Sancinito, Giglio cap.; Martelli (46’ Sassari), Capra, Cassata (57’ Gnecchi). All.: Lupo

LEGNANO: Russo, Ortolani, De Stefano (81’ Bingo), Di Lernia (70’ Tunesi), Nava (74’ Luoni), Brusa, Beretta, Barbui, Cocuzza (88’ Fondi), Ronzoni (88’ Pellini), Gasparri. All.: Sgrò

NOTE: al 48’ Russo (L) para rigore a Capra (I). Recupero: 2’ nel primo tempo e 5’ nel secondo

AMMONITI: Scannapieco, Malandrino, Giglio, Malltezi (I), Beretta (L)

PRIMO TEMPO

5’ VANTAGGIO LEGNANO. Ronzoni si incunea in area e serve Gasparri che, al volo, trafigge Dani

14’ PAREGGIO DELL’IMPERIA! Fabio Malandrino firma la prima rete tra i grandi ribattendo sull’uscita maldestra di Russo

25’ LEGNANO DI NUOVO AVANTI! Azione manovrata dei lilla che arrivano al tiro vincente con Beretta. L’attaccante incrocia e non lascia scampo a Dani

39’ GASPARRI SIGLA L’1-3. Beretta soffia il pallone a Sancinito e serve Cocuzza che, col tacco, fa scorrere per Gasparri. L’attaccante, al tiro , colpisce il palo poi la palla rotola in rete per la doppietta personale.

43’ punizione di Sancinito sul fondo

SECONDO TEMPO

48’ RIGORE PER L’IMPERIA! Slalom di Virga che passa il pallone ad un compagno, la sfera viene intercettata col braccio. Per l’arbitro è rigore

48’ RUSSO PARA IL RIGORE A CAPRA, il portiere scegli l’angolo giusto e blocca in due tempi

51’ TRAVERSA COLPITA DALL’IMPERIA. Giglio colpisce di testa ma la sfera va sul montante

53’ ANCORA RIGORE PER I NERAZZURRI! Cassata ruba il tempo all’avversario e viene steso. L’arbitro indica nuovamente il dischetto

54’ GIGLIO DAL DISCHETTO NON SBAGLIA! Partita riaperta: è 2-3 68’ Sassari al tiro manda a lato di un soffio. Decisiva la deviazione di un difensore

91’ Imperia altissima. Il Legnano attacca. In due minuti, i ‘lilla’ usufruiscono di quattro ripartenze ma non centrano il bersaglio

95’ cross di Sassari per Donaggio che si avvita ma, di testa, non trova la porta di poco

A fine partita, Mister Lupo ha così commentato: “Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi: siamo rammaricati per il risultato ma non per la prestazione. Andare sotto 1-3, anche per errori nostri, diventa poi difficile rimanere in porta ma abbiamo avuto tante occasioni per ribaltarla. Purtroppo continuiamo a prendere gol sugli inserimenti dei loro terzi centrocampisti: è una situazione che non riusciamo a rimediare. Sinceramente non ho visto stanchezza né di testa né nel gioco, anzi abbiamo anche delle grandi manovre. E’ un periodo dove non arrivano i risultati: qualche volta abbiamo fatto punti non meritati, oggi invece meritavamo qualcosa in più.”