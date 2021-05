Beach volley: ottimi risultati per le formazioni del Be.Vo. San Bartolomeo agli italiani di Cesenatico

Anche la Be.Vo. San Bart ha partecipato alle finals delle club series di beach volley, disputate a Cesenatico. 800 atleti hanno partecipato all'evento che ha visto affrontarsi su 40 campi da gioco 80 società italiane diverse di beach volley, tutte con l’unico obbiettivo cucirsi al petto lo scudetto.

La formula del torneo prevedeva che ogni società schierasse una squadra composta da due coppie: il team a e il team b. Ogni squadra avrebbe affrontato in una prima fase in un girone altre due società per stabilire una classifica che portasse alla formazione di un tabellone ad eliminazione diretta. La Be.Vo. San Bart si è presentata all'evento con 16 atleti.

Chiara Baili, Camilla Balestra, Francesca Magisano e Chiara Clarizio hanno difeso i colori societari e si sono schierate in campo come team amatoriale. Hanno concluso il torneo con un ottimo quinto posto che lascia ampi margini di miglioramento. Nel team amatoriale maschile Denny Tomatis, Simone Murro, Massimiliano Saccaro e Stefano Cristiani dopo 3 giorni di partite si sono classificati noni.

Il team elite femminile che si è potuto schierare grazie alla qualificazione delle due squadre amatoriali: ha perso ai quarti di finale contro la BVT di Roma che ha poi vinto il titolo. Quinto posto per Valentina Vizio, Andrea Giudici, Alessandra Sciolé e Valentina Conte. Infine, ma non per importanza, la grande sorpresa il team elite maschile: il presidente Fabio Balestra in coppia con Andrea Taramasco hanno composto il team a, mentre il b era composto dal maestro Riccardo Ginulla e da David Badalotti.

Hanno iniziato il torneo con la voglia di tornare a giocare e ritrovare affinità di gioco, ma si sono ritrovati dopo due giorni a giocarsi la finale per l'assegnazione del titolo contro una della società più grandi d'Italia dove gioca e allena Andrea Lupo, fratello del vice campione olimpico. Il presidente Fabio Balestra torna a casa con tanta voglia di continuare a far crescere la società e il movimento di beach volley ligure.