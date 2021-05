Dopo mesi di riposo forzato, i soci del Lions club Sanremo Matutia si sono incontrati per parlare delle prossime iniziative

Il Lions club Sanremo Matutia ha effettuato un meeting dopo mesi di “forzato” riposo a causa della pandemia: il Presidente Gianni Ostanel ha voluto riprendere gli incontri con i soci rispettando rigorosamente le modalità richieste dal Decreto ministeriale che raccomanda tavoli ben distanziati e termine della serata alle 21.30.

Il presidente ha rivolto un benvenuto ai presenti che dopo molti mesi hanno potuto trascorrere un momento rilassante ritrovandosi in piacevole compagnia allo Yacht Club che ci ha riservato il locale all’aperto offrendoci un ottimo trattamento... Il club non si è mai fermato: in questi mesi le possibilità d’incontri sono state possibili via Zoom attraverso il quale si è continuata l’attività benefica: in occasione della Pasqua infatti si è organizzata una tombola alla quale hanno partecipato molti soci del Distretto tra i quali il Vice Governatore Erminio Ribet, GianCosta referente distrettuale della Fondazione, e il prossimo Governatore Giorgio Sabattini. Sono stati consegnati altresì buoni per l’acquisto di materiale scolastico alla scuola Rubino, buoni offerti dalla Lcif per la Campagna Covid, ed e stata fatta una raccolta alimentare che ha dato ottimi risultati.

Il Presidente Gianni Ostanel ha poi anticipato che dalla metà di giugno in poi si svolgerà il primo Torneo Giallo di tennis maschile e femminile ad estrazione i cui proventi saranno devoluti alla Scuola Cani Guida di Limbiate che da tempo addestra cani regolarmente assegnati ai non vedenti. Si è parlato della passeggiata che il club di Ventimiglia organizza il 12-13 giugno a Ventimiglia Alta e che dovrà essere un momento di aggregazione e di amicizia tra soci dei vari club della 4° circoscrizione in occasione del LCIF day. Il presidente ha poi informato che il C.D. si è arricchito di 3 soci che ricopriranno la carica di segretaria, cerimoniera e 2° vice presidente.

Augurando di ritrovarsi presto con nuovi interventi mirati che contraddistinguono il mondo Lions la riunione ha termine alle 21.30.

MLuisa Ballestra

Addetto stampa