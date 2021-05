Al via ad Imperia corso per assaggiatori Olio di Oliva promosso e riconosciuto dalla Regione Liguria

Regione Liguria ha promosso e riconosciuto il corso per Assaggiatori Olio di Oliva 2021 programmato dal 10 al 14 maggio dall’O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva) presso l’Hotel Corallo di Imperia.

“Un corso della durata complessiva di 36 ore - spiega il vice presidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana - con una sessione dedicata alla normativa e alle caratteristiche dell’Olio DOP Riviera Ligure. I moduli predisposti in generale non insistono solo sulla valutazione sensoriale, sulle caratteristiche chimico-fisiche o sui principi agronomici della coltura dell’olivo, ma sull’utilizzo e sulla promozione degli oli extravergini di oliva. Un ulteriore modo di veicolare l’eccellenza dell’olio ligure, testimone del rispetto della materia prima e del lavoro dell’uomo dalla raccolta al prodotto finito. In questa annata straordinaria per qualità, quantità e resa, Regione Liguria intende sottolineare le proprietà organolettiche e nutritive dell'Olio DOP, alla base della dieta mediterranea e serbatoio emozionale della nostra terra”.