Sanremo: interruzione corrente con implicazioni per apparecchiature salvavita, il racconto di un cittadino

“B​​uongiorno,​



in relazione alle lamentele del Signor Giancarlo circa il mancato pre-avviso sull'interruzione di energia elettrica dei giorni scorsi e le sue implicazioni per chi usa apparecchiature sanitarie salvavita, Vi comunico che, in quanto soggetto che ha in uso uno di detto strumento, sono stato contattato con anticipo per ben due volte, sia dalla Amaie che dall'ASl, che mi avvertivano della interruzione in oggetto. Anzi, per la precisione, la dipendente dell'ASL, in risposta ad un mio quesito circa il possibile danneggiamento della apparecchiatura per il distacco della fornitura durante l'uso del salvavita, dopo essersi informata dai tecnici, mi ha richiamato per rassicurarmi sulle eventuali conseguenze sulla macchina in uso al momento dell'interruzione di energia elettrica.

Questa mia è anche per ringraziare chi si è adoperato per informare direttamente le fasce deboli dell'utenza e per sottolineare ed evidenziare che a volte le strutture pubbliche funzionano adeguatamente, del che è necessario darne doverosa pubblicità.

Roberto F.”. ​​​​​