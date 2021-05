Tennis: con oltre 160 tennisti, in corso di svolgimento a Sanremo e Ospedaletti le ultime fasi del torneo OPEN 'Città di Sanremo' maschile e femminile

Sui campi in terra rossa dei circoli tennis di Sanremo, in corso Matuzia 28, e Ospedaletti, in corso Regina Margherita 3, si svolgono le ultime fasi di un appassionante torneo OPEN maschile e femminile con oltre 160 tennisti provenienti da tutta Italia.

Nella giornata di domenica 9 maggio si disputeranno le semifinali maschili e femminili alle ore 10.30 e la finale maschile alle ore 16.00.

Della numerosa rappresentanza di Sanremo resta in corsa per il titolo maschile Matteo Civarolo, direttore della neo costituita accademia di tennis “Sanremo Tennis Team” che ha in Gianluca Mager la punta di diamante.

Il pubblico è ammesso ad assistere alle gare nel rispetto del protocollo Covid per le manifestazioni sportive all’aperto.