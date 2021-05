Pallavolo femminile, test match tra il Bosca Cuneo Granda Volley e la Nlp Sanremo

Si è svolto ieri sera sul campo Enrico Chiavari del “Mercato dei Fiori” un allenamento congiunto a livello di under 19 femminile tra la Nuova Lega Pallavolo e il Cuneo Volley , società che milita nel campionato nazionale di A1 del presidente Luca Di Giacomo.



Per gli allenatori Valenzise/Bruno della società sanremese è stato un ottimo banco di prova in vista del finale di stagione con il passaggio alle seconda fase dei campionati di serie C regionale e under 19 territoriale.



E’ stata anche l’occasione per rivedere in campo la matuziana Rebecca Scialanca (classe 2005), che l’anno scorso militava nella Nlp , passata per questa stagione al sodalizio piemontese, guidato dai coach Liano Petrelli e Stefano Cavallera, per un importante esperienza nel ruolo di libero.



Un particolare ringraziamento alla ditta Costa Ligure che ha offerto i suoi prodotti artigianali alla società ospite.



Per il Bosca Cuneo:



Candela Debora, Basso Camilla, Anden Okomo Melissa, Scialanca Rebecca, Sordo Alessia, Baldizzone Giulia, Battistino Beatrice, Montabone Alessandra, Ulligini Gaia, Moschettini Noemi, Monge Rachele, Bernardi Chiara. Dirigente Roberto Sordo.

Per la Nlp Sanremo:

Balla Alice, Campanale Alyssa, Castino Chiara, Cattaneo Vittoria, Cugge Chiara, Di Muzio Erika, Faieta Vanessa, Marelli Matilde, Mastrilli Giulia, Modena Alessi, Ollio Beatrice, Sammassimo Aurora, Sgro’ Michela, Smeraldo Fabiana, Zagari Martina. Dirigente Paolo Marelli.