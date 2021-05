Per la festa della mamma, domani a Dolceacqua i volontari dell'Airc porteranno l'azalea della ricerca

Domenica 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, sulle piazze di Dolceacqua (dalle ore 10 in Piazza Garibaldi), Rocchetta Nervina (dalle 10,30 in Viale Rimembranze) e Isolabona (dalle 10,30 in Piazza Santa Lucia) saranno presenti i volontari dell'AIRC con l'azalea della Ricerca.



A fronte di una donazione di 15 euro sarà possibile ricevere l'azalea della speranza, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca per sviluppare sempre più efficaci terapie per combattere i tumori che colpiscono le donne.