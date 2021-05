Il Comune di Taggia aderisce alla Giornata Mondiale della Croce Rossa

Il bastione di via O. Anfossi si illumina di rosso in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa che ricorre l’8 maggio, data di nascita di Henry Dunant, fondatore del movimento.



In occasione di questa ricorrenza la bandiera della CRI sventolerà all’esterno dello stabile di Villa Boselli e all’esterno della scuola di Taggia.



Un modo per rendere omaggio alla generosa opera svolta dalla Croce Rossa Italiana.