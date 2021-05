La piazza di Genova per chiedere l'approvazione del disegno di legge Zan (VIDEO e FOTO)

Associazioni, movimenti, sindacati e partiti della sinistra si sono ritrovati oggi in largo Pertini a Genova per chiedere a gran voce al Governo e alle istituzioni di approvare in fretta il discusso disegno di legge Zan.

Presenti alla manifestazione a partire dalle 11.30 più di 300 persone, che hanno colorato la piazza con un sacco di bandiere mentre al microfono si alternavano gli interventi dei rappresentanti dei vari soggetti che hanno aderito alla manifestazione organizzata dal coordinamento Rainbow Liguria.

Hanno aderito alla mobilitazione Agedo, Genova Gaya, PanSoti, Rete di donne per la politica, Non Una di Meno oltre a diversi sindacati e partiti della sinistra.