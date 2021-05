Imperia, questa mattina il gazebo per il tesseramento di 'Cambiamo con Toti': "Grande partecipazione"

“Sono contento, come coordinatore dei giovani del movimento, che possano riprendere le iniziative di coinvolgimento e confronto con la popolazione. La partecipazione dei giovani è fondamentale, grazie a Cambiamo con Toti!, possiamo far sentire la nostra voce e presentare le istanze della nostra generazione", commenta Matteo Ghiglione.



Prosegue Pino Di Meco, coordinatore provinciale del movimento: “È stato emozionante ripartire con le attività di confronto con i cittadini e percepire il loro interesse nei confronti del movimento di Giovanni Toti. Vi aspettiamo il 22 ed il 23 maggio nei gazebo che organizzeremo in varie città della provincia in occasione del week end nazionale del tesseramento di Cambiamo con Toti".