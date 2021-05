Code in autostrada, il consigliere regionale Ioculano (Pd) chiede la riduzione dei pedaggi

"Da mesi ormai percorrere l’A10 è diventato un inferno. Il tratto che collega la nostra intera Regione, da Ventimiglia a Luni, è costellato da cantieri, interruzioni, cambi di carreggiata e oltre che causare innumerevoli disagi per via delle code che raddoppiano i tempi di percorrenza, crea notevole apprensione per la sua poca sicurezza a causa della segnaletica improvvisa e doppio senso di marcia" dichiara il consigliere regionale PD Enrico Ioculano.

L’autostrada A10 è la via di comunicazione su cui si snoda la maggior parte degli spostamenti tra le Province liguri e vedrà un aumento ulteriore di mezzi in transito in vista della stagione estiva, in quanto via principale per raggiungere località costiere da Lombardia e Piemonte.

"Non possiamo neppure dimenticare che il pedaggio sulla tratta risulta essere tra i più cari in tutta la rete autostradale italiana e che in vista della bella stagione vi è il ragionevole rischio di ulteriori e più lunghi disagi e code, poiché non ci è dato sapere neppure la tempistica dei lavori sulla tratta" continua il consigliere Ioculano.

Per tali motivi a inizio settimana ho chiesto alla Giunta regionale, che pure in passato si era espressa pubblicamente a favore di una riduzione dei pedaggi per le tratte interessate da cantieri che causano disagi, se intende attivarsi seriamente per chiedere alle aziende che gestiscono la tratta tale riduzione e per conoscere le tempistiche previste per la conclusione dei lavori sull’A10.



Tutto il gruppo consiliare del PD ha firmato l'interrogazione, che ha dato vita a un ulteriore stimolo per intervenire in modo automatico sulle riduzioni ai pedaggi - attraverso una proposta di legge - ogniqualvolta si verifichino disagi come quelli odierni.