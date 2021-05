Con la ‘Sanremo Musica 2000’ tornano i concerti dal vivo a villa Ormond: oggi il primo appuntamento di ‘Note del Parco’ (Intervista)

Il mondo della musica prova a ripartire, a uscire dalle case e dagli studi per tornare di fronte al suo migliore amico: il pubblico. Oggi pomeriggio, alle 15, davanti al Floriseum di villa Ormond, l’associazione ‘Sanremo Musica 2000’ darà il via alla rassegna ‘Note del Parco’, una serie di quattro concerti che riavvicineranno la platea al mondo della musica classica dopo mesi di silenzio forzato.

Oggi alle 15.30 aprirà la rassegna il duo pianistico composto da Erica Martini e Claudio Zappa per un pomeriggio ‘English note’ con musica e merenda all’aria aperta. Il tutto con ingresso gratuito, accessi limitati alla capienza prevista dalle norme e prenotazione obbligatoria come da regole anti covid.

Verranno proposte pagine di musica classica in un viaggio simbolico che va dal 1.700 ai giorni nostri, dal classicismo al tardo romanticismo facendo tappa nei maggiori Stati europei.

Il sipario finalmente si alza, la musica spalanca di nuovo le porte al suo pubblico.

A pochi giorni dall’esordio abbiamo raccolto le sensazioni e le emozioni della direttrice della ‘Sanremo Musica 2000’, Erica Martini, e della responsabile cultura e pubbliche relazioni, Liliana Di Falco.

Il programma di ‘Note del Parco’

Sabato 8 maggio ore 15.30 ‘English note’

Duo pianistico E. Martini & C. Zappa

Musiche di: E. Grieg - L. Van Beethoven - F. Schubert - A. Dvorak

Nel cuore del parco di villa Ormond una merenda dall’accento britannico, con selezioni di pasticceria mignon, cakes e tè, vi invita ad abbandonarvi all’elegante esperienza dell’afternoon music tè



Domenica 16 maggio ore 17 ‘Sparkling note’

Giovani talenti, reduci dalla registrazione di due importanti CD, propongono un concerto pianistico con splendidi e conosciuti brani di grandi autori di musica classica. Un’occasione imperdibile per stare nuovamente insieme condividendo grandi passioni come la musica, il rito dell’aperitivo, la cultura e la convivialità



Domenica 30 maggio ore 16 ‘Everithing are music’

Esibizioni di pianoforte e canto dei corsi medi e preparatori nell’anno accademico 2020-2021 della prof. Erica Martini, in un logo suggestivo e ricco di storia, nel quale passato e presente di fondono in un’atmosfera musicale velata di autentica poesia

Domenica 6 giugno ore 16 ‘Music speaks’

È richiesta la prenotazione al numero 340 4002419