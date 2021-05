Sanremo: Luca Bordonaro: “Sempre più giovani accedono all’Emporio Solidale”. L’analisi a ‘2 ciapetti con Federico’

“All’Emporio Solidale accedono persone sempre più giovani”. A dichiararlo, ospite dell’ultima puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, è Luca Bordonaro responsabile dell’Emporio Solidale per l’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo.

“Questo è un po’ il metro della situazione che si è venuta a creare – ha detto – sono persone che non riescono a lavorare o sono in attesa che il meccanismo si rimetta in moto. Ci dicono che devono fare una scelta: fare la spesa o pagare l’affitto. I numeri sono cresciuti tantissimo nel 2020 ed il trend di quest’anno continua ad essere il medesimo. Tante persone si sono trovate in una difficoltà immediata, il nostro compito è quello di rispondere ad una esigenza primaria come quella alimentare. Si tratta di persone che si sono trovate dall’oggi al domani in una situazione di cassa integrazione o di mancanza di lavoro. Non ci dobbiamo poi dimenticare che purtroppo esiste una fascia di lavoro non in regola per la quale non valgono gli ammortizzatori sociali, con persone che quindi da un giorno all’altro si sono trovate in difficoltà, questo non dobbiamo nascondercelo".

Infine una riflessione anche sotto il profilo psicologico: “Il termine povero significa mancanza di qualcosa – ha concluso Luca Bordonaro - In queste persone vedo una mancanza di speranza e di prospettiva, perché a medio e lungo termine non vedono un futuro roseo non sapendo quando e come ripartirà il sistema lavoro”.

Guarda l'intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

