Coronavirus: dati ancora stazionari oggi in Liguria e in provincia, calano ancora i ricoverati

Numeri stazionari anche oggi nella nostra regione in relazione alla pandemia da Covid-19. Sono 202 i nuovi positivi registrati in Liguria a fronte di 4.188 tamponi molecolari (oltre ai 2.542 antigenici rapidi) nelle ultime 24 ore, uno ogni 20,73 pari al 4,8%.

Nella nostra provincia sono stati 28 i nuovi positivi, stesso numero del savonese. A Genova 114 mentre a Spezia 31. Sono 5 i morti segnalati oggi, dei quali 3 negli ultimi tre giorni e nessuno della nostra provincia. Calano anche oggi i ricoverati, sia in tutta la Liguria che nell'imperiese, altro segno della regressione del virus.