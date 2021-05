Sanremo: arrivato da Ventimiglia Salvatore Cimmino "Chiedo a Toti di semplificare l'accesso dei disabili alle tecnologie" (Foto e Video)

Scortato dalle motovedette della Guardia Costiera è arrivato poco dopo le 14, in largo anticipo rispetto alla tabella di marcia, Salvatore Cimmino il 56enne partito stamattina alle 9 da Ventimiglia per il ‘Giro d'Italia a nuoto’, che lo porterà a Trieste per far venire alla luce i tanti temi legati al mondo della disabilità.

Cimmino, portatore di handicap, vuole sfidare sé stesso e i limiti umani per nuotare lungo la costa aggirando lo ‘stivale’ portando in tutto il Paese la sua battaglia per i diritti dei disabili. All’arrivo, di fronte all’approdo della Canottieri Sanremo di cui è stato ospite, ha lanciato subito un messaggio chiaro agli Amministratori della nostra Regione e a quelli nazionali.

“E’ questo il ‘ponte’ e lo dedichiamo a tutte le persone con disabilità del nostro paese, che dobbiamo liberare dalla loro ‘prigione’. Qui in Liguria le persone che hanno bisogno di dispositivi protesici hanno seri problemi di accessibilità. Mi rivolgo al Presidente della Regione, affinchè interpelli i vari responsabili delle Asl, in modo da semplificare e rendere disponibili tutte le tecnologie le persone con disabilità. Anche loro hanno diritto di partecipare alla vita attiva e di essere liberi ma anche esercitare il diritto di cittadinanza. Mi aspetto qualcosa di importante nelle prossime ore e non nei prossimi giorni”.

Ad accogliere Salvatore Cimmino molti soci della Canottieri Sanremo, il vice Sindaco della città dei fiori Costanza Pireri e l’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi.