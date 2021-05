Rari Nantes femminile, torna in acqua la regina della pallanuoto Merci Stieber

Nell’ottava giornata di Serie A2 girone Nord-Ovest, la Rari Nantes Imperia affronterà la Locatelli. La notizia però è il ritorno in acqua della ‘Regina della Pallanuoto’, Merci Stieber che indosserà nuovamente la calotta numero 5.

Merci ha così commentato il suo rientro: ”Sono felice ed anche un po’ emozionata. Sono due anni che non disputo una partita ufficiale ma sono sempre stata tesserata perché non mi è mai mancata la voglia di tornare in acqua e giocare. Mi sono sempre allenata per essere pronta quando l’amore per questo sport mi avrebbe riportata in vasca.”

Per la partita di domenica 9 maggio, che avrà fischio d’inizio alle ore 16:00 presso la piscina ‘Cascione’, si siederà in panchina Enrico Gerbò . A dirigere l’incontro sarà il signor Capobianco con delega affidata al signor Fusco.

Non sarà del match l’indisponibile Lise Accordino. Ecco le 13 convocate:

cap. Sarah SOWE (portiere), Martina GIAI (portiere), Angelica AMORETTI, Elisa MARTINI, Sara AMORETTI, Merci STIEBER, Sofien MIRABELLA, Giorgia CAPPELLO, Carla COMBA, Giorgia FERRARIS, Anna AMORETTI, Alessia IAZZETTA, Elisabetta SATTIN.