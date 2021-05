Sanremo: interruzione corrente elettrica dei giorni scorsi, un cittadino lamenta poca informazione

“Buongiorno,

scrivo in merito alla sospensione della fornitura di energia elettrica della durata di cinque ore nella notte di mercoledì.

Mi chiedo se non sarebbe stato possibile mettere dei cartelli nelle zone interessate, in quanto dall'Amaie, che ho interpellato giovedì, mi è stato detto che non potevano certo chiamare telefonicamente ogni utente, cosa certo che non pretendevo, e alla mia rimostranza mi veniva risposto che probabilmente il cartello era stato affisso e che era stata fatta una campagna su internet e giornali, che uno può non essere tenuto a leggere.

Dico questo perché tale interruzione mi ha causato un danno, in quanto avevo in incubazione 40 uova di gallina ed era il giorno più delicato, quello dove sarebbero dovuti nascere e naturalmente l'abbassamento della temperatura e della umidità ha portato più della metà dei pulcini a morire dentro l'uovo, quindi da una parte il dispiacere per gli animali e dall'altra il danno economico del costo delle uova.

Poi mi chiedo, e questo mi è stato fatto notare da un ragazzo di 17 anni, ma se ci fosse stata una persona attaccata a qualche apparecchiatura salvavita, possibile che non ci sia la possibilità di avvisare gli utenti se non tramite internet e i giornali?

Gianluca Gregorio”.