Diminuzione posti auto alla stazione di Taggia, un nostro lettore: "parte dei posti occupati dal centro vaccinale"

"Buongiorno,



Volevo riportarvi un mio personale problema riguardo i parcheggi dalla stazione di Taggia-Arma. Siccome nei pressi della stazione sono stati allestiti prima il centro vaccinazioni e successivamente anche quello in auto la situazione parcheggi è problematica". Lo scrive il nostro lettore Fabio Campedelli.



"Tuttora - continua - si ha a disposizione solo metà del parcheggio sottostante perché gli altri due oltre la strada lato torrente sono stati interamente occupati dal centro vaccinazioni in auto (sul serio ne servono due interi per somministrare un vaccino?) e quello di fronte è stato concesso all'autoscuola. Rimane un ultimo parcheggio sottostante lato comune di Taggia inutilizzato e proprio quello vorrei mettere all'attenzione dei responsabili che se ne occupano per cercare di riuscire ad aprirlo e permettere ai pendolari come me di trovare posteggio e riuscire a prendere i treni in orario e non essere costretti ad inventarsi parcheggi rischiando ogni giorno la multa. Questa mi sembra l'unica soluzione ad oggi disponibile e spero sia possibile la sua attuazione. Grazie per l'attenzione".